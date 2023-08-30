В черном наряде и со стильной сумкой: Катрин Денев сфотографировали в аэропорту в Венеции

Папарацци подловили Катрин Денев в аэропорту Венеции имени Марко Поло. Актриса прибыла на юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль, который сегодня стартует.

Звезда появилась там во всем черном. На ней была рубашка, широкие плиссированные брюки, длинный черный шарф с красными вставками и замшевые лоферы от бренда Gucci.

Катрин Днев / Фото: Getty Images

В руках Катрин несла черные стильные сумки разного размера с бамбуковыми ручками от Gucci. Волосы она распустила и надела на лицо очки в коричневой оправе.

Аутфит Денев дополнила элегантными золотыми часами, массивным кольцом и бордовым маникюром.

Читайте также: