В черном наряде и со стильной сумкой: Катрин Денев сфотографировали в аэропорту в Венеции

Французская актриса любит носить классический черный цвет.
Папарацци подловили Катрин Денев в аэропорту Венеции имени Марко Поло. Актриса прибыла на юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль, который сегодня стартует.
Звезда появилась там во всем черном. На ней была рубашка, широкие плиссированные брюки, длинный черный шарф с красными вставками и замшевые лоферы от бренда Gucci.
В руках Катрин несла черные стильные сумки разного размера с бамбуковыми ручками от Gucci. Волосы она распустила и надела на лицо очки в коричневой оправе.
Аутфит Денев дополнила элегантными золотыми часами, массивным кольцом и бордовым маникюром.
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