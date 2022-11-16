В черном наряде и твидовом пальто: Кира Найтли на премьере фильма

37-летняя знаменитость приехала на мероприятие в The Curzon Mayfair в Лондоне в черном наряде, поверх которого надела длинное пальто из твида, а обута была в черные сапоги на каблуках.

Кира Найтли / Фото: Getty Images

Кира сделала красивую волнистую укладку, насыщенный макияж глаз и слегка подчеркнула губы. Ее ногти были накрашены черным лаком, а на пальцах сверкало сразу несколько колец. Найтли выглядела, как всегда, элегантно и весьма сдержанно.

Кира редко появляется на публике, в прошлый раз мы видели ее на Неделе моды в Париже. На показе кутюрной коллекции Chanel Найтли появилась вместе со своим мужем – музыкантом Джеймсом Райтоном.

Кира Найтли и Джеймс Райтон / Фото: Getty Images

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