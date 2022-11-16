Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В черном наряде и твидовом пальто: Кира Найтли на премьере фильма

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
630
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В черном наряде и твидовом пальто: Кира Найтли на премьере фильма

Кира Найтли / Фото: Getty Images

Британская актриса Кира Найтли посетила показ фильма "Шарлотта" во время Фестиваля еврейского кино Великобритании.

37-летняя знаменитость приехала на мероприятие в The Curzon Mayfair в Лондоне в черном наряде, поверх которого надела длинное пальто из твида, а обута была в черные сапоги на каблуках.

Кира Найтли / © Getty Images
Кира Найтли / Фото: Getty Images

Кира сделала красивую волнистую укладку, насыщенный макияж глаз и слегка подчеркнула губы. Ее ногти были накрашены черным лаком, а на пальцах сверкало сразу несколько колец. Найтли выглядела, как всегда, элегантно и весьма сдержанно.

Кира редко появляется на публике, в прошлый раз мы видели ее на Неделе моды в Париже. На показе кутюрной коллекции Chanel Найтли появилась вместе со своим мужем – музыкантом Джеймсом Райтоном.

Кира Найтли и Джеймс Райтон / © Getty Images
Кира Найтли и Джеймс Райтон / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
630
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация