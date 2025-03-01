В черном наряде на одно плечо: Джулия Робертс посетила церемонию "Сензар" во Франции

В этом году национальная кинопремии Франции отпраздновала юбилей - мероприятию исполнилось 50 лет.
Любимица миллионов - оскароносная актриса Джулия Робертс - посетила Францию, чтобы выйти на красную дорожку церемонии "Сезар".
Робертс появилась на церемонии в элегантном черном комбинезоне от бренда Phoebe Philo основном британским модельером Фиби Фило. В этом креативном наряде на одно плече актриса выглядела непринужденно шикарно.
Образ Джулия дополнила объемной укладкой с локонами, нежным вечерним макияжем, множеством украшений, а также маникюром ярко-красного оттенка.
Однако помимо появления на церемонии американки Робертс, наибольшии овации собрала легенда кино - актриса Катрин Денев, которая украсила наряд сине-желтым флагом, а также в своей речи поддержала Украину.
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