В черном наряде от своего бренда: Донателла Версаче пришла отдав дань уважения Джорджио Армани

Донателла Версаче / © Associated Press

В Италии в городе Милане сегодня, 6 сентября, попрощались с выдающимся модельером Джорджио Армани. Среди тех, кто пришел отдать дань уважения коллеге и другу была Донателла Версаче — еще один выдающийся представитель итальянского мира моды.

70-летняя женщина была одета в черный траурный наряд от своего Модного дома Versace, который включал элегантный приталенный жакет с пуговицами, подплечниками и нашивкой на рукаве с названием бренда, а также юбку-карандаш ниже колен.

Волосы Донателла распустила, дополнила наряд капроновыми черными колготками, очками и туфлями на каблуках и платформе.

Напомним, что Донателла в этом году отошла от мира моды, поскольку продала свою компанию, которую основал ее брат Джанни. Покупателем стала Миучча Прада и ее компания Prada Group они купили Модный дом Versace за 1,25 млрд евро, что стало «крупнейшей сделкой года». Также Донателла больше не креативный директор бренда, теперь бренд с мировым именем будет возглавлять Дарио Витале, который ранее работал директором по дизайну в Miu Miu. Донателла после ухода стала главным послом бренда.

Армани же в отличии от многих других модельеров работал до последнего дня.