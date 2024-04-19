В черном наряде с акцентами: Ума Турман посетила специальный показ фильма "Криминальное чтиво"

Образ для мероприятия актриса выбрала лаконичный, но интересный.
Фильм Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" вышел в прокат в 1994 году, поэтому ему уже исполнилось 30 лет. По такому поводу в Лос-Анджелесе провели специальный показ картины, куда позвали ее звезд - Джона Траволту, Уму Турман, Сэмюэля Л. Джексона и Харви Кейтеля.
Ума на мероприятии появилась в свободных брюках и водолазке. Ее талию украшал черный ремень с огромной серебристой пряжкой.
Также актриса добавила к образу сандалии на плоской подошве и свободную рубашку на кнопках. Интересными акцентами этого лука стали массивные серьги и круглая сумка.
Джон Траволта на мероприятие пришел с 24-летней дочерью Эллой, которая очень на него похожа. Они вместе позировали на красной дорожке.
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