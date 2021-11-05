В черном наряде с палантином: Биби Рекса появилась в образе актрисы Старого Голливуда

Звезда выбрала эффектный образ, подчеркивающий ее фигуру.
Певица Биби Рекса посетила 11-й ежегодный благотворительный гала-концерт amfAR в Лос-Анджелесе. На мероприятии Биби появилась в обтягивающем черном платье Moschino со шлейфом фасона "рыбка", декольте артистки украшали белые жемчужины.
Образ артистка дополнила длинным белым палантином, высокими черными перчатками, серьгами с жемчугом и босоножками на высоких каблуках. Весь образ звезды был выдержан в стиле актрис Старого Голливуда, даже волосы знаменитость уложила волной, а на лице сделала макияж со стрелками и накладными ресницами.
Также на мероприятии побывала актриса Мила Йовович и ее 14-летняя дочь Эвер Андерсон.
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