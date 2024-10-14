В черном наряде с плиссировкой: Селена Гомес позировала фотографам перед показом фильма

Звезда выбрала для своего появления платье однотонного наряда, но с интересными рукавами.
Актриса и певица Селена Гомес сыграла в фильме "Эмилия Перес", поэтому активно посещает различные мероприятия, которые проводятся по случаю презентации этого фильма. 13 октября картину в очередной раз показали в Лондоне, а перед этим состоялась фотосессия, в которой взяли участие актеры сыгравшие в ней.
Селена вышла к фотографам в черном миди-платье с декольте, оригинальными рукавами с вырезами, а также элегантной плиссированой юбкий. Ее наряд был от бренда Elie Saab из коллекции Pre-Fall 2024.
Образ Гомес дополнила сапогами на каблуках, прической-пучком, а также парой сережек в форме листьев.
Позировала она перед фотографами с коллегой по картине Зои Салданой. Актриса тоже надела для фотосессии лук от Schiaparelli - бархатный корсет с вышивкой бисером, а также мешковатые брюки. Дополняли наряд прическа-пучок и большие серьги в виде глаз, сделанные из латуни и страз. Кстати, стоимость такого аксессуара - 2500 евро.
Во время презентации фильма на Лондонском кинофестивале Селена вышла на красную дорожку в рубиновом платье от бренда Oscar de la Renta, которое бренд для нее создал по эксклюзивному заказу.
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