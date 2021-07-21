В черном наряде со стразами: Сиара показала женственный образ от David Koma

Звезда решила похвастаться своим новым нарядом.
Американская певица Сиара поделилась с поклонниками новыми кадрами, на которых позировала в эффектном черном комплекте от грузинского модельера David Koma. Наряд звезды состоял из топа без бретелек, низ которого украшала баска. Брюки были длинными и немного расклешенными от колена.
Талию наряда украшал необычный пояс со стразами, а на брюках были лампасы со стразами. Дополнила Сиара свой образ макияжем, укладкой и солнцезащитными очками. Впервые этот наряд был представлении дизайнером в коллекции осень-зима 2021
Напомним, не так давно певица вернулась с мужем из Венеции, где они отмечали пятую годовщину свадьбы.
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