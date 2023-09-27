В черном обтягивающем платье с изюминкой: Хейли Бибер очаровала элегантным нарядом

В Париже стартовала Неделя моды и в ее рамках новую коллекцию весна-лето 2024 презентовал бренд Saint Laurent. Одной из гостей мероприятия стала модель и бизнесвумен Хейли Бибер.

26-летняя знаменитость продемонстрировала свой отличный вкус и чувство стиля, когда появилась в элегантном черном однотонном платье. Наряд полностью обтягивал фигуру девушки, подчеркивая фигуру.

Образ Хейли дополнила черными босоножками на каблуках, оригинальным маникюром с коричневым дизайном, а также массивными квадратными золотыми серьгами.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Изюминкой платья был вырез большой на спине. Деталями наряда девушка поделилась в Instagram.

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