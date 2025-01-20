В черном пальто, больших очках и на лубутенах: Кэти Холмс в объективах папарацци

Актрису Кэти Холмс снова запечатлели на улицах Нью-Йорка.
Знаменитость направлялась на Бродвей, где ставили спектакль "Наш городок".
В этот раз Холмс была в элегантном черном пальто, под которое подобрала черные прямые брюки, черную кофту и туфли Christian Louboutin на каблуках на фирменной красной подошве, которая делает любую обувь бренда узнаваемой.
У Кэти были распущены волосы, на лице легкий макияж с блеском на губах и черные солнцезащитные очки, а в руках она держала сумку. Кэти Холмс часто попадает под прицел папарацци прогуливаясь по улицам города и всегда приветливо улыбается.
Недавно мы показывали вам несколько других образов, которые Холмс выбирала для прогулок.
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