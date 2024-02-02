В черном пальто и белом платье: Флоренс Пью в объективе папарацци по пути на интервью

В этом образе актриса выглядела стильно и элегантно.

Совсем скоро мы увидим актрису Флоренс Пью во второй части фильма "Дюна", который выйдет в украинский прокат в конце этого месяца. По случаю приближающейся премьеры актерский состав картины начал активно посещать различные интервью и шоу, где рассказывает о своей работе.

Флоренс Пью заметили в Лос-Анджелесе, когда она направлялась на съемки популярного развлекательного шоу "Джимми Киммел в прямом эфире". На актрисе было белое платье миди на тонких бретельках от бренда Galvan. Однотонный наряд является частью круизной коллекции 2024, а главным его украшением было кружевное полупрозрачное декольте.

Платье Флоренс носила с длинным свободным черным пальто, солнцезащитными очками от Miu Miu Miu и украшениями Lie Studio. Также она надела белые туфли на каблуках и сделала нежный макияж и лаконичную укладку.

Флоренс Пью / Фото: Getty Images

В продолжении актриса получила роль принцессы Ирулан, дочери падишаха-императора Шаддама IV. В книгах Фрэнка Герберта от имени принцессы ведется повествования, а каждая глава начинается эпиграфом с цитатой Ирулан.

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