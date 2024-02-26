В черном пальто и ботфортах: Кейт Мосс посетила показ Bottega Veneta

Кейт появилась в первом ряду шоу в элегантном черном пальто и кожаных ботфортах на каблуках. В руках у Мосс был клатч Bottega Veneta, а в ушах крупные золотые серьги.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Супермодель распустила свои белокурые волосы и сделала макияж, подчеркнув глаза и немного губы. В первом ряду Мосс сидела рядом с Сальмой Хайек, которая приехала посмотреть шоу вместе со своим мужем Франсуа-Анри Пино.

Франсуа-Анри Пино и Сальма Хайек / Фото: Getty Images

Сальма, к слову, для светского выхода выбрала трикотажный черный топ и юбку в принт леопарда, а ее лук дополняли классические сапоги на платформе.

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