В черном пальто и легинсах: стильная Виктория Бекхэм попала под прицел парижских папарацци

Виктория Бекхэм приехала по рабочим делам в Париж и тут же была запечатлена папарацци возле отеля.

Знаменитость запечатлели, когда она выходила из отеля и направлялась по своим делам. Одета Виктория была в черные легинсы и черное короткое пальто объемного кроя. Каблуки отлично дополняли ее total black look. В руках Виктория несла черный клатч тоже из своей новой коллекции, он был з золотым ремешком.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Недавно с похожим, но только ярко-зеленого цвета клатчем на публичное мероприятие приходила подруга Виктории – актриса Ева Лонгория.

Миссис Бекхэм подчеркнула свою естественную красоту макияжем с нюдовой помадой на губах, сделала волнистую укладку и надела большие черные солнцезащитные очки.

Также из Парижа Виктория делилась снимком, который сделала на фоне украшенной елки. "Поцелуи из Парижа! Прекрасный ужин с @rickowensonline @lalamichmich и @anderschristianmadsen", - подписала под фото Бекхэм.

Напомним, недавно мы видели Викторию на вечеринке британского Vogue, где она появилась в пикантном черно-белом платье с глубокими вырезами и обнаженной спиной.

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