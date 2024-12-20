В черном пальто и полосатом платье с разрезом: Керри Вашингтон в объективах папарацци

Керри Вашингтон попала в объективы папарацци возле студии "ABC Studio" в Нью-Йорке.

Звезда выглядела женственно в длинном полосатом платье с боковым разрезом, в котором сочетались разные цвета: белый, черный, коричневый и оранжевый. Сверху она надела клисечное черное пальто.

Керри Вашингтон / Фото: Getty Images

Керри обула высокие черные сапоги на каблуках и дополнила лук черной сумкой с плетеной ручкой.

Напомним, Керри Вашингтон в шоколадном платье и остроносых ботильонах предстала на ивенте в Нью-Йорке.

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