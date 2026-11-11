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- Шоу-бизнес
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В черном пальто и с фирменными пакетами: Аманда Сейфрид сходила на ивент в бутик ювелирного бренда
Актриса продемонстрировала элегантный аутфит черного цвета, который дополнила яркой красной помадой.
Аманда Сейфрид посетила мероприятие ювелирного бренда Tiffany & Co., которое прошло на Пятой авеню в Нью-Йорке.
Знаменитость попала в объектив фотографов, когда выходила из бутика с несколькими фирменными пакетами культового бирюзового цвета Tiffany Blue. Аманда выглядела счастливой, широко улыбалась и позировала перед камерами.
Для своего выхода актриса выбрала элегантный total black look. На ней было длинное черное пальто прямого кроя с широким отложным воротником и поясом на талии. Из-под пальто выглядывала черная юбка с разрезом спереди.
Сейфрид дополнила наряд черными лакированными туфлями-лодочками на каблуках. Волосы она собрала в хвост, оставив у лица прядь. Аманда сделала макияж в смоки-айс и нанесла красную помаду.
Напомним, ранее мы писали о том, как Аманда Сейфрид превратила историческую квартиру в Нью-Йорке в уютный дом.