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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В черном пальто и с фирменными пакетами: Аманда Сейфрид сходила на ивент в бутик ювелирного бренда

Актриса продемонстрировала элегантный аутфит черного цвета, который дополнила яркой красной помадой.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Аманда Сейфрид

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид посетила мероприятие ювелирного бренда Tiffany & Co., которое прошло на Пятой авеню в Нью-Йорке.

Знаменитость попала в объектив фотографов, когда выходила из бутика с несколькими фирменными пакетами культового бирюзового цвета Tiffany Blue. Аманда выглядела счастливой, широко улыбалась и позировала перед камерами.

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Для своего выхода актриса выбрала элегантный total black look. На ней было длинное черное пальто прямого кроя с широким отложным воротником и поясом на талии. Из-под пальто выглядывала черная юбка с разрезом спереди.

Сейфрид дополнила наряд черными лакированными туфлями-лодочками на каблуках. Волосы она собрала в хвост, оставив у лица прядь. Аманда сделала макияж в смоки-айс и нанесла красную помаду.

Напомним, ранее мы писали о том, как Аманда Сейфрид превратила историческую квартиру в Нью-Йорке в уютный дом.

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