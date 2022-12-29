В черном пальто и с красивыми локонами: Екатерина Кухар показала свой портретный снимок

Екатерина Кухар опубликовала в Instagram свою черно-белую портретную фотографию, на которой она предстала в загадочном образе.

Балерина запечатлена в черном пальто, с прической с красивыми локонами и макияжем с акцентом на глазах. Позировала она у зеркала.

В посте Екатерина поделилась размышлениями о нашем окружении.

"Мы притягиваем в свою жизнь тех людей, которые резонируют с нашей энергетикой, которые совпадают с нашим мировосприятием, которые видят те же цвета и слышат ту самую мелодию, что ниточкой проходит сквозь жизнь.

Мы притягиваем людей, звучащих красивыми аккордами, а не режущей гаммой, построенной на секундах.

С такими близкими по духу – мы объединены общей идеей, целью, энергетикой, аурой вокруг и даже построены нейронные связи, также совпадающие в один ментальный узор. Это дар - иметь таких. Дар - находить таких людей.

Итак, лучший индикатор человека — это его окружение, которое объединило жизнь. Правду говорят: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты", — написала балерина.

Напомним, ранее Кухар выложила в соцсеть домашние фото с елкой.

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