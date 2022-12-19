В черном пальто и с локонами: Ирина Федишин показала фотографии из Чехии

Певица находится в европейском туре с благотворительными концертами.

Ирина Федишин опубликовала в Instagram новые фотографии из Чехии. Артистка продолжает выступать с благотворительными концертами в рамках своего европейского тура "Україна колядує".

На этот раз звезда сфотографировалась по дороге в город Карловы Вары.

Ирина позировала за заснеженным столом на улице. Одета она в черное пальто с капюшоном, черные джинсы и перчатки. Лук певица дополнила черными ботильонами на грубой подошве.

Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Волосы Федишин уложила в локоны и сделала нежный макияж. В руке она держала бумажный стакан с напитком.

Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Напомним, ранее во время концерта Ирина в платье-жакете с бахромой продемонстрировала стройные ноги.

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