В черном пальто и с массивными украшениями: 89-летняя Джоан Коллинз сходила в ресторан

Джоан Коллинз попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса, когда она вышла из своего любимого ресторана Craig's, в котором ужинала с мужем Перси Гибсоном. В тот момент к актрисе подошли поклонники и попросили автограф.

Коллинз, как всегда, выглядела великолепно. Она была одета во все черное: элегантное пальто, топ и брюки с разрезами внизу. Обута она была в черные атласные туфли. Лук дополнила черным клатчем.

Джоан Коллинз / Фото: Getty Images

Звезда сделала прическу с локонами и вечерний макияж с красной помадой. Особое внимание она уделила аксессуарам: шею Коллинз украсила массивным колье, а уши – черными серьгами-люстрами. На руках у нее был золотой браслет, часы и кольцо с большим бриллиантом.

Напомним, в прошлый раз в ресторан Джоан Коллинз пришла в леопардовом пальто и юбке.

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