Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В черном пальто и с массивными украшениями: 89-летняя Джоан Коллинз сходила в ресторан

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
990
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В черном пальто и с массивными украшениями: 89-летняя Джоан Коллинз сходила в ресторан

Джоан Коллинз / Фото: Getty Images

Фотографы запечатлели звезду сериала "Династия" в Лос-Анджелесе.

Джоан Коллинз попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса, когда она вышла из своего любимого ресторана Craig's, в котором ужинала с мужем Перси Гибсоном. В тот момент к актрисе подошли поклонники и попросили автограф.

Коллинз, как всегда, выглядела великолепно. Она была одета во все черное: элегантное пальто, топ и брюки с разрезами внизу. Обута она была в черные атласные туфли. Лук дополнила черным клатчем.

Джоан Коллинз / © Getty Images
Джоан Коллинз / Фото: Getty Images

Звезда сделала прическу с локонами и вечерний макияж с красной помадой. Особое внимание она уделила аксессуарам: шею Коллинз украсила массивным колье, а уши – черными серьгами-люстрами. На руках у нее был золотой браслет, часы и кольцо с большим бриллиантом.

Напомним, в прошлый раз в ресторан Джоан Коллинз пришла в леопардовом пальто и юбке.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
990
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация