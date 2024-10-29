В черном пальто и шелковом платье: Анджелина Джоли раздавала автографы в Беверли-Хиллз

Она попала под прицел папарацци в Калифорнии.

Голливудскую актрису Анджелину Джоли, которую многие называют одной из самых красивых женщин в мире, заметили на улице в Беверли-Хиллз.

После мероприятия посвященного фильму "Мария", в котором она сыграла главную роль, актриса остановилась на ненадолго, чтобы пообщаться с собравшимися поклонниками и раздать автографы.

Она надела шелковое платье коричневого цвета с длинными рукавами и черное классическое пальто с пуговицами. Образ актриса дополнила лаконичными бежевыми туфлями, макияжем и укладкой. Маникюр у нее был ярко-красным и длинным.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Этот наряд кардинально отличался от того, который она продемонстрировала на премьере фильма "Мария" в рамках фестиваля AFI в Лос-Анджелесе. Тогда на ней было шелковое платье в стиле 30-х годов, которое сшили в ее собственном недавно открытом ателье Atelier Jolie.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

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