В черном пальто от Dolce & Gabbana: Мадонна сходила в театр в Нью-Йорке на особый мюзикл

Американская поп-королева Мадонна попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. 65-летнюю женщину сфотографировали, когда она выходила из бродвейского театра и направлялась к автомобилю. Мадонна в тот вечер посмотрела с друзьями мюзикл "Лемпицка", который рассказывает о польской художнице, что работала в стиле ар-деко - Тамаре Лемпицкой.

В театр Мадонна оделась скромно и во все черное. На певице было длинное пальто от Dolce & Gabbana с меховым воротником, которое она носила в сочетании и широкими длинными брюками и майкой в бельевом стиле. В руке артистка несла телефон и также надела на глаза солнцезащитные очки.

Макияж у нее был очень лаконичный, а волосы Мадонна распустила и уложила с пробором.

Мадонна / Фото: Getty Images

Что касается художницы, о которой рассказывает постановка, то это интересная женщина, работы которой выставляются во многих музеях и продаются на аукционах за огромные суммы. Лемпицка была одним из самых известных художников стиля ар-деко, которая сосредоточилась в своем творчестве почти исключительно на портретах. Она часто изображала в своих работах обнаженные тела, как правило, женщин.

Картина "Портрет Тамары де Лемпицки" / Фото: Associated Press

Мадонна является большой поклонницей творчества Лепцицкой и коллекционер ее работ. Поэтому неудивительно, что она захотела посетить мюзикл. Во многих из клипов Мадонны, снятых в разное время, можно заметить отсылки к творчеству художницы. Среди них можно выделить такие видео: Open Your Heart (1987), Express Yourself (1989), Vogue (1990) и Drowned World/Substitute for Love (1998).

Мадонна также использовала картины Лемпицкой на своих выступлениях в рамках мировых туров Who’s That Girl World Tour 1987 года и Blond Ambition World Tour 1990 года.

