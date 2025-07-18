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- Шоу-бизнес
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В черном пальто-жакете и кожаных штанах: Брижит Макрон на похоронах в Париже
Первая леди побывала на прощании с известным французским телеведущим.
Брижит Макрон посетила похороны известного французского телеведущего и телепродюсера Тьерри Ардиссона, умершего в возрасте 76 лет от рака печени. Фотографы запечатлели, как первая леди стояла рядом с женой покойного Одри Креспо-Марой возле церкви Святого Роха в Париже.
Госпожа Макрон появилась на траурной церемонии во всем черном. На ней было двубортное пальто-жакет с острыми лацканами и узкие кожаные брюки. Аутфит она дополнила черными кожаными туфлями на высоких шпильках и черным клатчем.
Первая леди надела объемный парик и сделала макияж смоки-айс. На шее у нее была серебряная цепочка, а на руках кольца. Лук Брижит завершила черными солнцезащитными очками.
Напомним, Брижит Макрон на памятное мероприятие одела белый наряд с черной каймой от своего любимого бренда Louis Vuitton.