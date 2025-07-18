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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
1585
Время на прочтение
1 мин

В черном пальто-жакете и кожаных штанах: Брижит Макрон на похоронах в Париже

Первая леди побывала на прощании с известным французским телеведущим.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Брижит Макрон

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон посетила похороны известного французского телеведущего и телепродюсера Тьерри Ардиссона, умершего в возрасте 76 лет от рака печени. Фотографы запечатлели, как первая леди стояла рядом с женой покойного Одри Креспо-Марой возле церкви Святого Роха в Париже.

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Госпожа Макрон появилась на траурной церемонии во всем черном. На ней было двубортное пальто-жакет с острыми лацканами и узкие кожаные брюки. Аутфит она дополнила черными кожаными туфлями на высоких шпильках и черным клатчем.

Первая леди надела объемный парик и сделала макияж смоки-айс. На шее у нее была серебряная цепочка, а на руках кольца. Лук Брижит завершила черными солнцезащитными очками.

Напомним, Брижит Макрон на памятное мероприятие одела белый наряд с черной каймой от своего любимого бренда Louis Vuitton.

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Дата публикации
Количество просмотров
1585
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