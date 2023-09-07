В черном парике и с "крыльями" на спине: Джулия Фокс в эпатажном образе пришла на вечеринку Victoria's Secret

Несмотря на то, что бренд изменил концепцию своих шоу, от идеи "ангелов" решил не отказываться, поэтому модели появились на мероприятии с крыльями на спине.

В Нью-Йорке состоялась звездная вечеринка бельевого бренда Victoria's Secret, мероприятие прошло в рамках New York Fashion Week в Манхэттен-центре и было приурочено к перезапуску и возвращению их шоу-презентации белья.

Среди гостей мероприятия появилась любительница эпатажных нарядов - модель и экс-девушка Канье Уэста - Джулия Фокс.

На модели был белый комплект кружевного белья,поверх которого она надела полупрозрачное серебряное платье с глубоким декольте и туфлями на высокой платформе.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Образ Фокс дополнила париком с длинными черными волосами, макияжем и огромными черными крыльями на спине изготовленными из сетчатой ткани.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

То, что Джулия Фокс стала "ангелом" Victoria's Secret бренд сообщил совсем недавно опубликовав снимок модели на своей странице в Instagram.

Также бренд поделился несколькими кадрами знойной красотки во время сьемки на улице. Джулия на фото была в черном лакированом луке и тоже с крыльями.

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