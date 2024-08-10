В черном платье-балахоне: Оливия Уайлд посетила премьеру фильма в Лос-Анджелесе

Она выбрала наряд от бренда основанного бывшими актрисами.
Актриса и режиссер Оливия Уайлд, которая прославилась ролью в сериале "Доктор Хаус", посетила премъеру фильма "Моргни дважды".
На мероприятии звезда позировала перед фотографами в черном длинном платье-балахоне от бренда The Row, основанного сестрами Олсен - Мэри-Кейт и Эшли. У длинного наряда были тонкие бретельки и глубокое V-образное декольте.
Носила платье Оливия с украшениями от Tiffany & Co., а также дополнила образ распущенными волосами, ярким маникюром и макияжем.
Также посетила премьеру 35-летняя Зои Кравиц. Картина "Моргни дважды" стала ее режиссерским дебютом, а на красную дорожку она вышла с бойфрендом Ченнингом Татумом, который в фильме сыграл главную роль.
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