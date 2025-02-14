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В черном платье-бюстье: дочь Кейт Уинслет, которая очень на нее похожа, появилась на кинофестивале

В черном платье-бюстье: дочь Кейт Уинслет, которая очень на нее похожа, появилась на кинофестивале

Миа Триплтон / Фото: Associated Press

Она единственная дочь звезды "Титаника" и тоже решила стать актрисой.

24-летняя актриса Миа Триплтон посетила кинофестиваль в Ньюпорт-Бич, в Лондоне. Мероприятие прошло 13 февраля, а молодая девушка привлекла всеобщее внимание, поскольку очень похожа на свою знаменитую мать Кейт Уинслет - звезду "Титаника".

Миа Триплтон / © Associated Press
Миа Триплтон / Фото: Associated Press

Миа надела лаконичное черное шелковое платье-бюстье, которое было выполнено в лаконичном прямом дизайне. Оно было украшено только небольшими складками ткани на бюсте. Дополнила она платье лаконичными босоножками на ремешках, серьгами с бриллиантами и нежным макияжем. Яркости образу добавили красный маникюр и педикюр Мии.

Миа Триплтон / © Associated Press
Миа Триплтон / Фото: Associated Press

Актриса старается не акцентировать внимание на том, что она дочь Кейт Уинслет, хотя свою актерскую карьеру начинала как раз снимаясь в фильмах вместе с матерью. Одний из из знаковых совместных ролей стал сериал "Я – Рут", где они сыграли мать и дочь. На премьеру в 2023 году они пришли вместе и позировали в черных платьях.

Кейт Уинслет и Миа Триплтон / © Associated Press
Кейт Уинслет и Миа Триплтон / Фото: Associated Press
Кейт Уинслет и Миа Триплтон / © Associated Press
Кейт Уинслет и Миа Триплтон / Фото: Associated Press

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