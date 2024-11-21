В черном платье гофре: звезда фильма "Гладиатор" Конни Нильсен на премьере фильма

Конни Нильсен продемонстрировала красивый аутфит на ивенте.
Конни Нильсен представила в Лос-Анджелесе фильм "Гладиатор II", в котором сыграла роль Луцили.
На красной дорожке актриса предстала в романтическом образе. На ней было черное гофрированное платье макси без бретелек, с прозрачной юбкой и декором на животе. Обула Конни черные босоножки.
Нильсен сделала укладку с кудрями, макияж с персиковыми румянами и украсила уши золотыми серьгами.
Напомним, на премьере "Гладиатора II" в Лондоне Конни Нильсен сияла в голубом платье с обнаженными плечами и высоким разрезом.
О фильме:
Это эпическая сага о власти, мести и интригах, события которой происходят в Древнем Риме. Несколько лет назад Луций стал свидетелем убийства Максимуса от рук своего дяди. Теперь он вынужден войти в Колизей после того, как его дом был разрушен императорами-тиранами, теперь управляющими Римом. Поскольку на карту поставлено будущее империи, Луций должен найти в себе силы забыть прошлое и вернуть Риму и его народу былую славу.
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