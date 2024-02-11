В черном платье и белых перчатках: Дженнифер Лопес появилась на светском мероприятии в драматичном луке

54-летняя знаменитость продемонстрировала необычный коктейльный наряд.
Суперзвезда Дженнифер Лопес оставила Бена Аффлека дома и сама отправилась в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы посетить торжественное открытие отеля One&Only One Za'abeel в Дубае.
Мероприятие сопровождалось фотоколом, для которого актриса и певица выбрала довольно сдержанный и немного драматичный образ от бренда Giambattista Valli. Наряд был представлен брендом в кутюрной коллекции осень-зима 2023.
Образ состоя из черного атласного платья-бюстье длины миди, которое спереди украшал большой бант из ткани, а также длинного объемного пальто.
Аксессуары Лопес выбрала тоже сдержанные, поскольку на ней были высокие белые перчатки и сатиновые туфли на высоких каблуках от Christian Louboutin. Уши и руки звезды украшали серьги и кольца с бриллиантами от Sartoro. Волосы Дженнифер собрали стилисты в высокий тугой хвост с пробелом, а вот макияж у нее был очень лаконичным и натуральным.
Также несколькими кадрами в этом луке Дженнифер поделилась с поклонниками и в Instagram.
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