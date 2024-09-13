В черном платье и болеро из перьев: жена Роберта Паттинсона появилась в экстравагантном наряде

Певица продемонстрировала, что любит дополнять образы объемной верхней одеждой.
32-летняя британская певица Сьюки Уотерхаус - жена Роберта Паттинсона - появилась на церемонии MTV Video Music Awards, которая состоялась в США. Она позировала перед фотографами в экстравагантном наряде от Модного дома Dolce & Gabbana.
Лук Сьюки был из коллекции прет-а-порте осень-зима 2023 и включал черное двухслойное платье с имитацией бюстгальтера, которое она носила в сочетании с объемным черным болеро из перьев.
Образ Сьюки дополнила черными туфлями на каблуках, прической и лаконичным макияжем.
Днем ранее британка позировала перед фотографами по пути на показ бренда Michael Kors, который состоялся во время Недели моды в Нью-Йорке. В тот день на красотке было совершенно прозрачное кружевное платье и объемная шуба.
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