- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 156
- Время на прочтение
- 1 мин
В черном платье и босоножках на шпильке: стильная Дженнифер Энистон сходила на ивент
Дженнифер Энистон поделилась в своем Instagram фото с мероприятие своего косметического бренда.
Дженнифер основала бренд LolaVie и говорит, что они используют высококачественные растительные ингредиенты для создания передовых формул, разработанных для поддержания здоровья волос. Энистон может похвастаться красивыми волосами, и сама с удовольствием рекламирует свою косметику.
На очередное мероприятие бренда звезда приехала в черном обтягивающем платье длины до колен, которое идеально подчеркивало фигуру актрисы, дополнив его босоножками на высоких каблуках, несколькими золотыми браслетами на запястье и безупречной укладкой и макияжем.
На фото Джен запечатлена с Тейлен Биггс — американской инфлюэнсерком, которая прославилась благодаря своим модным образам и видео в Tik Tok и Instagram.
Ранее, напомним, Дженнифер Энистон поделилась тизером нового сезона «Утреннего шоу», которые стартует уже с 17 сентября.