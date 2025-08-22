В черном платье и босоножках на шпильке: стильная Дженнифер Энистон сходила на ивент

Дженнифер Энистон / © Associated Press

Реклама

Дженнифер основала бренд LolaVie и говорит, что они используют высококачественные растительные ингредиенты для создания передовых формул, разработанных для поддержания здоровья волос. Энистон может похвастаться красивыми волосами, и сама с удовольствием рекламирует свою косметику.

На очередное мероприятие бренда звезда приехала в черном обтягивающем платье длины до колен, которое идеально подчеркивало фигуру актрисы, дополнив его босоножками на высоких каблуках, несколькими золотыми браслетами на запястье и безупречной укладкой и макияжем.

Тейлен Биггс и Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

На фото Джен запечатлена с Тейлен Биггс — американской инфлюэнсерком, которая прославилась благодаря своим модным образам и видео в Tik Tok и Instagram.

Реклама

Ранее, напомним, Дженнифер Энистон поделилась тизером нового сезона «Утреннего шоу», которые стартует уже с 17 сентября.