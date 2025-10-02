ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
98
1 мин

В черном платье и босоножках с леопардовыми шпильками: Кайли Дженнер появилась на Парижской неделе моды

28-летняя звезда реалити выбрала для своего выхода лаконичный наряд и обувь с каблуками с "хищным" принтом.

Алина Онопа
Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер посетила показ коллекции весна/лето 2026 бренда Tom Ford, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Для своего появления звезда реалити выбрала черное платье миди на тонких бретельках и с V-образным вырезом. Наряд она дополнила черными босоножками с леопардовыми шпильками.

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Дженнер собрала волосы в гладкий пучок, сделала макияж в бронзово-бежевых тонах и длинный французский маникюр. У нее была одна серьга в одном ухе и широкий черный браслет на руке.

Напомним, Кайли Дженнер показала, как прошел 91-ый день рождения ее бабушки.

