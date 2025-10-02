- Дата публикации
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 98
- Время на прочтение
- 1 мин
В черном платье и босоножках с леопардовыми шпильками: Кайли Дженнер появилась на Парижской неделе моды
28-летняя звезда реалити выбрала для своего выхода лаконичный наряд и обувь с каблуками с "хищным" принтом.
Кайли Дженнер посетила показ коллекции весна/лето 2026 бренда Tom Ford, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.
Для своего появления звезда реалити выбрала черное платье миди на тонких бретельках и с V-образным вырезом. Наряд она дополнила черными босоножками с леопардовыми шпильками.
Дженнер собрала волосы в гладкий пучок, сделала макияж в бронзово-бежевых тонах и длинный французский маникюр. У нее была одна серьга в одном ухе и широкий черный браслет на руке.
Напомним, Кайли Дженнер показала, как прошел 91-ый день рождения ее бабушки.