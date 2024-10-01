В черном платье и драгоценностях: Леди Гага на премьере "Джокера" в необычном наряде

Леди Гага продолжает свой промо-тур к фильму "Джокер: Безумие на двоих", который является одной из самых ожидаемых премьер этого года. В украинский прокат картина выходит уже 3 октября.

Леди Гага / Фото: Associated Press

На очередной презентации, которая в этот раз состоялась в Лос-Анджелесе, Гага блистала перед фотографами в длинном черном платье от Celine. Это было прямое однотонное платье по фигуре с высокой горловиной и оригинальными рукавами-накидкой, выполненными из шелкового атласа.

Этот наряд актриса дополнила черным лаком на ногтях, париком с рыжими волосами и роскошными украшениями от ювелирного бренда Tiffany & Co. - ее шею украшало колье в виде виноградной лозы с гроздьями ягод.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Любимая обувь Гаги для красных дорожек - сапоги на огромной подошве и каблуках. В этот раз она не изменила своему стилю и опять появилась в такой обуви. Возможно, такие высокие каблуки она носит, потому что в жизни очень низкая и ее рост всего 155 сантиметров.

Леди Гага / Фото: Associated Press

На мероприятии она также позировала с коллегой по фильму Хоакином Фениксом и режиссером Тоддом Филлипсом. Оба мужчины надели костюмы и белые рубашки.

Леди Гага, Хоакин Феникс и Тодд Филлипс / Фото: Associated Press

Напомним, что первая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, а 25 сентября его презентовали публике в Лондоне. На красную дорожку Гага вышла тогда в красном наряде, который тоже был от бренда Celine.

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