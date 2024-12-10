В черном платье и косухе: Деми Мур, одетая во все черное, появилась на кинофестивале

Актриса Деми Мур блистала в лучах софитов, а также славы, когда появилась на очередном мероприятии. Она посетила кинофестиваль в Сан-Франциско.

Звезда вышла к фотографам в длинном черном платье на котором не было декора. У него был небольшой шлейф и квадратное декольте.

Носила наряд Мур в сочетании с черной короткой кожаной косухой и гламурными украшениями от ювелирного бренда Tiffany & Co. - серьгами, массивным колье и кольцами. Волосы она распустила, а на лице сделала макияж.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Уже традиционно она не появляется сама на красной дорожке, ведь везде берет с собой свою маленькую собаку по имени Пилаф. Можно заметить, что собака, как и ее хозяйка, тоже была в черной кофте.

Деми Мури ее собака / Фото: Getty Images

Напомним, что ранее мы рассказывали, у кого из известных личностей была собака породы пекинес. Когда-то они были очень популярны и считаются одной из древнейших пород собак в мире.

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