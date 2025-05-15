ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
56
Время на прочтение
1 мин

В черном платье и кожаной куртке: Зои Салдана позировала на красной дорожке в нетипичном наряде

Вчера вечером красная дорожка 78-го Каннского кинофестиваля засияла по-особенному благодаря тому, что ее посетила Зои Салдана и ее муж Марко Перего.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Зои Салдана

Зои Салдана / © Associated Press

Обычно знаменитости надевают на красные дорожки гламурные платья, которые дополняют накидками или жакетами, однако оскароносная актриса Зои Салдана решила выделится из толпы. Звезда отдала предпочтение прямому и лаконичному черному шелковому платью от Saint Laurent, однако дополнила этот наряд она кожаной оверсайз курткой, которую носила приспустив с плеч.

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Этот образ она дополнила также лаконичными серьгами, макияжем с нежно-розовой помадой на губах и прической-пучком.

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

78-й Каннский кинофестиваль Зои посетила со своим мужем Марко Перего. Пара вышла на красную дорожку перед премьерой фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата», который стал восьмым фильмом знаменитой франшизы с Томом Крузом в главной роли.

На красной дорожке они держались за руки и обнимались, Марко Перего не сводил глаз со своей жены-актрисы на протяжении всего мероприятия.

Зои Салдана и Марко Перего / © Associated Press

Зои Салдана и Марко Перего / © Associated Press

Однако Зои не единственная, кто выбрал подобное лаконичное платье. Также в довольно скромном наряде на красной дорожке Каннского кинофестиваля блистала в день открытия модель Белла Хадид.

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie