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- Шоу-бизнес
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В черном платье и кожаной куртке: Зои Салдана позировала на красной дорожке в нетипичном наряде
Вчера вечером красная дорожка 78-го Каннского кинофестиваля засияла по-особенному благодаря тому, что ее посетила Зои Салдана и ее муж Марко Перего.
Обычно знаменитости надевают на красные дорожки гламурные платья, которые дополняют накидками или жакетами, однако оскароносная актриса Зои Салдана решила выделится из толпы. Звезда отдала предпочтение прямому и лаконичному черному шелковому платью от Saint Laurent, однако дополнила этот наряд она кожаной оверсайз курткой, которую носила приспустив с плеч.
Этот образ она дополнила также лаконичными серьгами, макияжем с нежно-розовой помадой на губах и прической-пучком.
78-й Каннский кинофестиваль Зои посетила со своим мужем Марко Перего. Пара вышла на красную дорожку перед премьерой фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата», который стал восьмым фильмом знаменитой франшизы с Томом Крузом в главной роли.
На красной дорожке они держались за руки и обнимались, Марко Перего не сводил глаз со своей жены-актрисы на протяжении всего мероприятия.
Однако Зои не единственная, кто выбрал подобное лаконичное платье. Также в довольно скромном наряде на красной дорожке Каннского кинофестиваля блистала в день открытия модель Белла Хадид.