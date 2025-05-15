В черном платье и кожаной куртке: Зои Салдана позировала на красной дорожке в нетипичном наряде

Зои Салдана / © Associated Press

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Обычно знаменитости надевают на красные дорожки гламурные платья, которые дополняют накидками или жакетами, однако оскароносная актриса Зои Салдана решила выделится из толпы. Звезда отдала предпочтение прямому и лаконичному черному шелковому платью от Saint Laurent, однако дополнила этот наряд она кожаной оверсайз курткой, которую носила приспустив с плеч.

Зои Салдана / © Associated Press

Этот образ она дополнила также лаконичными серьгами, макияжем с нежно-розовой помадой на губах и прической-пучком.

Зои Салдана / © Associated Press

78-й Каннский кинофестиваль Зои посетила со своим мужем Марко Перего. Пара вышла на красную дорожку перед премьерой фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата», который стал восьмым фильмом знаменитой франшизы с Томом Крузом в главной роли.

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На красной дорожке они держались за руки и обнимались, Марко Перего не сводил глаз со своей жены-актрисы на протяжении всего мероприятия.

Зои Салдана и Марко Перего / © Associated Press

Однако Зои не единственная, кто выбрал подобное лаконичное платье. Также в довольно скромном наряде на красной дорожке Каннского кинофестиваля блистала в день открытия модель Белла Хадид.

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press