В черном платье и меховом пальто: Тина Кунаки с братом посетила модный показ в Париже

Вместе со своим братом Закари Кунаки модель побывала на показе мужской одежды Sacai сезона осень-зима 2024-2025 в рамках Недели моды в Париже.

Тина Кунаки была в черном трикотажном макси-платье, а сверху надела меховое пальто. Лук свой модель дополнила кожаными сапогами с квадратными носами и на высоких каблуках, волосы собрала в небрежный низкий пучок, сделала черный маникюр, совсем немного накрасила глаза и подчеркнула пухлые губы.

Ее брат Закари Кунаки был в черном костюме и ботинках на платформе.

Тина Кунаки с братом Закари Кунаки / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как Тина отдыхала в Бразилии. Зимний отпуск 26-летняя модель провела в Рио-де-Жанейро и в своем блоге в Instagram делилась фотографиями.

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