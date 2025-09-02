ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
186
1 мин

В черном платье и на экстремально высоких платформах: звезда "Дюны" Ребекка Фергюсон появилась на Венецианском кинофестивале

41-летняя шведская актриса в образе total black позировала на красной дорожке.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ребекка Фергюсон

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон посетила премьеру фильма "Дом динамита", который состоялся в рамках Венецианского кинофестиваля. На красную дорожку она вышла в сопровождении своего мужа Рори Сент-Клер Гейнера.

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Актриса появилась там в элегантном образе. На ней было черное фактурное асимметричное платье с одним рукавом, разрезом и шлейфом.

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Аутфит Ребекка дополнила черными кожаными ботильонами на экстремально высоких платформах и каблуках. Она сделала укладку с мокрым эффектом, натуральный макияж и черный маникюр.

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

