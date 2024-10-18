В черном платье и на платформах: 64-летняя звезда фильма "Грязные танцы" появилась на мероприятии

Известная актриса напомнила о себе и продемонстрировала сногшибательній наряд.

Звезда фильма "Грязные танцы" - 64-летняя Дженнифер Грей - появилась на премьере фильма "Настоящая боль", которая состоялась в Музее современного искусства в Нью-Йорке. В этой картине она сыграла вместе с Кираном Калкиным и Джесси Айзенбергом.

Дженнифер Грей / Фото: Associated Press

Дженнифер надела на мероприятие черное платье на одно плечо, которое имело асимметричный подол, много мелких складок и металическое украшение на бретельке. Носила актриса этот наряд в сочетании со стильными босоножками на платформе и широких каблуках.

Ее образ дополнили только лаконичные серебряные украшения, а также объемная прическа с легкими локонами.

Дженнифер Грей / Фото: Associated Press

Этот ее выход к фотографам случился вскоре после того, как она блистала на презентации этого фильма в Лондоне. Тогда актриса выбрала наряд трендового оттенка этого года.

Дженнифер Грей / Фото: Associated Press

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