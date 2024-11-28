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В черном платье и на высоких каблуках: младшая сестра Пенелопы Крус позировала на фотоколле в Мадриде

В черном платье и на высоких каблуках: младшая сестра Пенелопы Крус позировала на фотоколле в Мадриде

Моника Крус / Фото: Getty Images

Гламурное светское мероприятие состоялось в столице Испании.

Младшая сестра актрисы Пенелопы Крус – Моника – посетила мероприятие ELLE for Future 2024 и вышла на фотоколл. Испанская актриса блистала перед фотографами в длинном платье с рукавами и асимметричным декольте.

Моника Крус / © Getty Images
Моника Крус / Фото: Getty Images

Этот наряд был сшит из ткани с мелкой драпировкой и выглядел довольно оригинально из-за своего кроя. Носила 47-летняя Моника наряд с серебристыми босоножками на высоких квадратных каблуках, золотыми украшениями и прической с высоким хвостом.

Макияж у женщины был ярким и с акцентом на глазах.

Моника Крус / © Getty Images
Моника Крус / Фото: Getty Images

Отметим, что Моника и Пенелопа очень похожи внешне. Недавно старшая из сестер с красивыми локонами и в белом мини блистала на показе бренда Chanel в Гонконге. Пенелопа, как амбассадор этой марки, появилась на мероприятии с ног до головы облачена в вещи от Chanel. На актрисе был твидовый костюм, который состоял из мини-юбки с бахромой и укороченного жакета.

Пенелопа Крус / © Getty Images
Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

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