В черном платье и на высоких каблуках: младшая сестра Пенелопы Крус позировала на фотоколле в Мадриде

Младшая сестра актрисы Пенелопы Крус – Моника – посетила мероприятие ELLE for Future 2024 и вышла на фотоколл. Испанская актриса блистала перед фотографами в длинном платье с рукавами и асимметричным декольте.

Моника Крус / Фото: Getty Images

Этот наряд был сшит из ткани с мелкой драпировкой и выглядел довольно оригинально из-за своего кроя. Носила 47-летняя Моника наряд с серебристыми босоножками на высоких квадратных каблуках, золотыми украшениями и прической с высоким хвостом.

Макияж у женщины был ярким и с акцентом на глазах.

Моника Крус / Фото: Getty Images

Отметим, что Моника и Пенелопа очень похожи внешне. Недавно старшая из сестер с красивыми локонами и в белом мини блистала на показе бренда Chanel в Гонконге. Пенелопа, как амбассадор этой марки, появилась на мероприятии с ног до головы облачена в вещи от Chanel. На актрисе был твидовый костюм, который состоял из мини-юбки с бахромой и укороченного жакета.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Читайте также: