В черном платье и на золотых шпильках: американская певица в вечернем образе от Schiaparelli сияла на премии

Присцилла Ренеа / © Associated Press

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Американская певица Присцилла Ренеа , выступающая под псевдонимом Муни Лонг, посетила состоявшуюся в Инглвуде премию Billboard Women in Music Awards.

На красной дорожке она предстала в вечернем образе. На Ренеа было асимметричное черное платье с халтером из золотой цепочки из коллекции прет-а-порте сезона осень-зима 2024 года бренда Schiaparelli. С одной стороны наряд был гладким, а с другой — с драпировкой и крепящимся к руке шлейфом. Платье отлично подчеркнуло ее стройные ноги.

Присцилла Ренеа / © Associated Press

Аутфит артистка дополнила черными замшевыми туфлями с экстравагантными золотыми шпильками. Присцилла сделала высокую элегантную прическу, макияж с золотыми тенями и пышными накладными ресницами, а также длинный маникюр с декором. Уши она украсила массивными золотыми серьгами.

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Присцилла Ренеа / © Associated Press