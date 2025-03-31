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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
300
Время на прочтение
1 мин

В черном платье и на золотых шпильках: американская певица в вечернем образе от Schiaparelli сияла на премии

Присцилла Ренеа выглядела эффектно на музыкальном мероприятии.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Присцилла Ренеа

Присцилла Ренеа / © Associated Press

Американская певица Присцилла Ренеа , выступающая под псевдонимом Муни Лонг, посетила состоявшуюся в Инглвуде премию Billboard Women in Music Awards.

На красной дорожке она предстала в вечернем образе. На Ренеа было асимметричное черное платье с халтером из золотой цепочки из коллекции прет-а-порте сезона осень-зима 2024 года бренда Schiaparelli. С одной стороны наряд был гладким, а с другой — с драпировкой и крепящимся к руке шлейфом. Платье отлично подчеркнуло ее стройные ноги.

Присцилла Ренеа / © Associated Press

Присцилла Ренеа / © Associated Press

Аутфит артистка дополнила черными замшевыми туфлями с экстравагантными золотыми шпильками. Присцилла сделала высокую элегантную прическу, макияж с золотыми тенями и пышными накладными ресницами, а также длинный маникюр с декором. Уши она украсила массивными золотыми серьгами.

Присцилла Ренеа / © Associated Press

Присцилла Ренеа / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
300
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