В черном платье и с клатчем: режиссер Ирина Цилык на красной дорожке Каннского кинофестиваля

17 мая на Лазурном берегу состоялось открытие главного кинофестиваля Европы.

На красную дорожку Каннского кинофестиваля вышли жюри в категории "Золотой глаз", которые должны выбрать лучший документальный фильм. Одной из тех, кто позировал фотографам, была и Ирина Цилык - первый украинский режиссер, который вошел в состав жюри в истории награды. Для своего выхода Ирина выбрала лаконичный total black look.

Ирина Цилык / Фото: Getty Images

Также с рядом с Ириной сфотографировались и другие члены жюри Хишам Фалах, Агнешка Холланд, Пьер Деладоншам, Алекс Висенте. В день открытия они посмотрели картину "Окончательный монтаж", которую после начала полномасштабной войны в Украину переименовали, поскольку ранее фильм назывался "Z".

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