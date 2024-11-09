В черном платье и с красивой прической: Арабелла Чи в эффектном аутфите собралась на вечеринку

Блондинка имеет прекрасное чувство стиля. Она всегда знает, что одеть, чтобы привлечь к себе внимание.
Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – показала подписчикам в Instagram красивый образ, в котором она собралась на вечеринку.
Девушка одела черное длинное платье без рукавов, в котором выглядела элегантно. Чи сделала красивую прическу с локонами, макияж с нюдовой помадой и красный маникюр.
Уши она украсила серьгами-кольцами, шею – ожерельем, а руки – браслетами и кольцами. В руке Арабелла держала черную сумочку с бахромой.
Напомним, ранее Арабелла Чи сделала селфи, на котором предстала в голубом наряде на тонких бретельках с пикантным V-образным декольте.
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