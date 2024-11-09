В черном платье и с красивой прической: Арабелла Чи в эффектном аутфите собралась на вечеринку

Блондинка имеет прекрасное чувство стиля. Она всегда знает, что одеть, чтобы привлечь к себе внимание.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – показала подписчикам в Instagram красивый образ, в котором она собралась на вечеринку.

Девушка одела черное длинное платье без рукавов, в котором выглядела элегантно. Чи сделала красивую прическу с локонами, макияж с нюдовой помадой и красный маникюр.

Арабелла Чи

Уши она украсила серьгами-кольцами, шею – ожерельем, а руки – браслетами и кольцами. В руке Арабелла держала черную сумочку с бахромой.

Арабелла Чи

Напомним, ранее Арабелла Чи сделала селфи, на котором предстала в голубом наряде на тонких бретельках с пикантным V-образным декольте.

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