В черном платье и с крокодиловой сумкой: Ким Кардашьян запечатлели папарацци в Венеции

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким запечатлели на водном такси, когда знаменитость приехала на 82-й кинофестиваль, который вчера стартовал в Венеции. Звезда была одета в черное обтягивающее платье с капюшоном, которое идеально подчеркивало ее фигуру, а лук она дополнила черными солнцезащитными очками, нюдовым маникюром и таким же блеском на губах.

Ким Кардашьян в Венеции / © Getty Images

Также она взяла с собой черную сумку из крокодиловой кожи, похожую на Birkin.

Ким Кардашьян в Венеции / © Getty Images

Напомним, вчера на красной дорожке во время церемонии открытия фестиваля появилось много гостей. В том числе и супермодель Хайди Клум, когда впервые за 16 лет посетила это мероприятие.

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Также на дорожке блистала ее 21-летняя дочь Лени Клум, которая в этом году впервые посетила Венецианский кинофестиваль.