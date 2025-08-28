- Дата публикации
-
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 98
- Время на прочтение
- 1 мин
В черном платье и с крокодиловой сумкой: Ким Кардашьян запечатлели папарацци в Венеции
Звезда реалити и бизнесвумен Ким Кардашьян прибыла на Венецианский кинофестиваль.
Ким запечатлели на водном такси, когда знаменитость приехала на 82-й кинофестиваль, который вчера стартовал в Венеции. Звезда была одета в черное обтягивающее платье с капюшоном, которое идеально подчеркивало ее фигуру, а лук она дополнила черными солнцезащитными очками, нюдовым маникюром и таким же блеском на губах.
Также она взяла с собой черную сумку из крокодиловой кожи, похожую на Birkin.
Напомним, вчера на красной дорожке во время церемонии открытия фестиваля появилось много гостей. В том числе и супермодель Хайди Клум, когда впервые за 16 лет посетила это мероприятие.
Также на дорожке блистала ее 21-летняя дочь Лени Клум, которая в этом году впервые посетила Венецианский кинофестиваль.