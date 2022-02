В черном платье и с культовой сумкой: Сара Джессика Паркер прокомментировала отсутствие Саманты

Актриса дала ответ на вопрос, который не давал покоя поклонникам сериала.

После завершения сериала "И просто так…" Сара Джессика Паркер вернулась к выступлениям в театре на Бродвее, но все же продолжает посещать различные телешоу, где рассказывает о перезапуске "Секса в большом городе".

Так, звезда посетила шоу Watch What Happens Live with Andy Cohen ("Смотри, что случилось в прямом эфире с Энди Коэном"), для которого выбрала черное платье с длинными рукавами от Norma Kamali и туфли от своего бренда обуви. Но звездой этого образа стала сумка Fendi Baguette в пайетках и с короткой ручкой, которая впервые появилась в коллекции осень-зима 1999-2000. Благодаря "Сексу в большом городе" этот аксессуар стал культовым, ведь Кэрри Брэдшоу носила ее в эпизоде ​​9 No Strings Attached.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

После перезапуска сериала Fendi также решили перезапустить и этот аксессуар, немного его обновив, в сотрудничестве с Сарой Джессикой. Сумка поступила в продажу в ограниченном количестве.

В интервью на шоу Сара Джессика также прокомментировала отсутствие Ким Кэттролл в сериале.

"Саманта никуда не делась. Актриса, сыгравшая эту роль, больше не исполняет ее, но люди не исчезают из нашей жизни, если вы этого не хотите. В своей типичной манере исполнительный продюсер Майкл Патрик Кинг преподнес этот момент изящно, с достоинством и уважением, а также любовью и привязанностью к персонажу. Мне кажется, эта ситуация имитирует многие дружеские отношения между людьми, которые борются с собой и в то же время хотят оставаться на связи, потому что это слишком болезненно", - призналась она.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

