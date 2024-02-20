В черном платье и с необычным маникюром: Хелен Миррен на кинофестивале в Берлине

Дама Хелен Миррен приехала на кинофестиваль Берлинале, который в эти дни проходит в Германии.

78-летняя актриса посетила гала-концерт Cinema For Peace, который состоялся во время 74-го Берлинского международного кинофестиваля в Вестхафенском конференц-центре в Берлине.

Как и в прошлый свой выход Хелен выбрала черный аутфит. В этот раз на ней было макси-платье с V-образным декольте и остроносая обувь на каблуках. Образ актрисы дополнили черно-золотые серьги-висюльки, лаконичная золотая цепочка с кулоном на шее, легкий макияж глаз и насыщенная коричневая помада на губах.

Миррен распустила белокурые волосы, которые недавно обстригла в каре, надела часы на запястье и кольцо с камнем на палец. Также мы заметили, что на одной ее руке был маникюр, а на другой нет.

Хелен Миррен / Фото: Getty Images

Напомним, недавно Хелен вместе с мужем Тейлором Хэкфордом посетили церемонию American Cinematheque Awards, где актриса была главным лауреатом мероприятия. Там звезда тоже появилась в черном аутфите и с идеальной укладкой.

Тейлор Хэкфорд и Хелен Миррен / Фото: Associated Press

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