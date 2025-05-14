ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
129
Время на прочтение
1 мин

В черном платье и с новой прической: Белла Хадид блистала на открытии Каннского кинофестиваля

Организаторы фестиваля в этом году объявили запрет «голые» платья на красной дорожке, но Белла показала, что ей не нужны прозрачные ткани, чтобы произвести фурор.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Белла Хадид

Белла Хадид / © Associated Press

Американская модель Белла Хадид появилась среди гостей на открытии Каннского кинофестиваля, который стартовал 14 мая на Лазурном берегу Франции. Звезда, которую часто называют одной из самых красивых женщин в мире, блистала на красной дорожке в черном платье от Saint Laurent, созданном Энтони Ваккарелло.

Белла Хадид / © Associated Press

Белла Хадид / © Associated Press

Белла выглядела изумительно и элегантно. Ее платье, на первый взгляд простое, подчеркивало ее фигуру, а смелости и эффектности образу добавляли такие детали как разрез до бедра, открытые бока и ассиметричные тонкие бретельки.

Белла Хадид / © Associated Press

Белла Хадид / © Associated Press

Носила Хадид этот шелковые наряд в сочетании с босоножками на каблуках от Saint Laurent, которые были украшены стразами. Также красавица дополнила свой вечерний лук украшениями от Chopard, среди которых особенно привлекали внимание серьги с бриллиантами и просто огромными изумрудами.

Волосы, которые Белла осветлила перед началом кинофестиваля, она уложила в простую прическу на один бок. Макияж у модели был яркий, поскольку акцентом в нем были глаза, которые подчеркнули черным карандашом, а вот губы визажисты накрасили Белле нюдовым оттенком.

Белла Хадид / © Associated Press

Белла Хадид / © Associated Press

Белла Хадид — частый гость фестиваля и впервые посетила его еще в 2016 году, произведя тогда фуррор своим красным платьем со шлейфом. Все роскошные наряды, которые модель носила в Каннах, всегда были от именитых брендов, как и ее украшения.

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид с отцом / © Getty Images

Белла Хадид с отцом / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie