В черном платье и с новой прической: Белла Хадид блистала на открытии Каннского кинофестиваля

Белла Хадид / © Associated Press

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Американская модель Белла Хадид появилась среди гостей на открытии Каннского кинофестиваля, который стартовал 14 мая на Лазурном берегу Франции. Звезда, которую часто называют одной из самых красивых женщин в мире, блистала на красной дорожке в черном платье от Saint Laurent, созданном Энтони Ваккарелло.

Белла Хадид / © Associated Press

Белла выглядела изумительно и элегантно. Ее платье, на первый взгляд простое, подчеркивало ее фигуру, а смелости и эффектности образу добавляли такие детали как разрез до бедра, открытые бока и ассиметричные тонкие бретельки.

Белла Хадид / © Associated Press

Носила Хадид этот шелковые наряд в сочетании с босоножками на каблуках от Saint Laurent, которые были украшены стразами. Также красавица дополнила свой вечерний лук украшениями от Chopard, среди которых особенно привлекали внимание серьги с бриллиантами и просто огромными изумрудами.

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Волосы, которые Белла осветлила перед началом кинофестиваля, она уложила в простую прическу на один бок. Макияж у модели был яркий, поскольку акцентом в нем были глаза, которые подчеркнули черным карандашом, а вот губы визажисты накрасили Белле нюдовым оттенком.

Белла Хадид / © Associated Press

Белла Хадид — частый гость фестиваля и впервые посетила его еще в 2016 году, произведя тогда фуррор своим красным платьем со шлейфом. Все роскошные наряды, которые модель носила в Каннах, всегда были от именитых брендов, как и ее украшения.

Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид с отцом / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images