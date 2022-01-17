В черном платье и с сумкой Fendi: стильная Кейт Мосс попала под прицел папарацци в Лондоне

16 января британской модели Кейт Мосс исполнилось 48 лет.
По этому поводу манекенщица собрала родных и друзей в ресторане Scott's Mayfair на праздновании своего 48-летия в Лондоне. Присутствовал на празднике и экс-возлюбленный модели - Николай фон Бисмарк, а также ее дочь Лила Грейс.
Кейт Мосс сфотографировали лондонские папарацци, когда она направлялась на ужин. Одета звезда была в черный блейзер поверх черного платья с поясом и обута в кожаные сапоги на высоком каблуке. В руках у Кейт была сумка из змеиной кожи от Fendi на короткой ручке. Также на шее сверкало тонкое украшение, серьги были в ушах, а на лице – большие солнцезащитные очки.
Выглядела Кейт Мосс отлично и образ выбрала очень лаконичный для своего праздничного дня.
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