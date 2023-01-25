В черном платье и с жемчугами на шее: Рози Хантингтон-Уайтли на вечеринке Gucci

Рози посетила закрытый ужин, организованный в честь коллекции высокого ювелирного искусства Gucci в отеле Ritz, в Париже.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

35-летняя Рози была одета в черное платье миди, абсолютно закрытое, которое слегка просвечивалось в зоне груди под вспышками фотокамер. Обута модель была в высокие сапоги на каблуках и шнуровке, а на шее у нее было жемчужное колье, похожее на чокер.

Вечерний лук девушка дополнила маленькой черной сумкой, светлым маникюром, несколькими золотыми браслетами на запястье и золотыми серьгами в ушах. Волосы звезда выровняла и распустила, расчесав по пробору, и сделала красивый вечерний макияж, подчеркнув пухлые губы и глаза.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

На мероприятии Gucci также присутствовали Сиенна Миллер, Карла Бруни, Тина Кунаки и Диана Крюгер.

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