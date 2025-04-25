В черном платье и с золотым колье на шее: Скарлетт Йоханссон посетила церемонию в Нью-Йорке

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

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Скарлетт блистала в черном платье с драпировкой на талии и небольшим вырезом на груди. На шее у нее было золотое колье, дополненное цепочкой, золотые серьги в ушах и несколько колец на пальцах.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Йоханссон сделала выразительный макияж в бронзово-коричневых оттенках и красный маникюр, а волосы собрала в тугой пучок.

Скарлетт Йоханссон вошла в список 100 самых влиятельных людей 2025 года по версии журнала Time в разделе «Художники» вместе с такими людьми, как Эд Ширан и Рашида Джонс.

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Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Напомним, вчера на саммите Time100 выступила Меган Маркл, а вот на красной дорожке герцогиня Сассекская замечена не была.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press