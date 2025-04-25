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- Шоу-бизнес
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В черном платье и с золотым колье на шее: Скарлетт Йоханссон посетила церемонию в Нью-Йорке
Актриса Скарлетт Йоханссон посетила гала-вечер Time100, посвященный 100 самым влиятельным людям мира, в джаз-холле имени Фредерика П.Роуза в Линкольн-центре в Нью-Йорке.
Скарлетт блистала в черном платье с драпировкой на талии и небольшим вырезом на груди. На шее у нее было золотое колье, дополненное цепочкой, золотые серьги в ушах и несколько колец на пальцах.
Йоханссон сделала выразительный макияж в бронзово-коричневых оттенках и красный маникюр, а волосы собрала в тугой пучок.
Скарлетт Йоханссон вошла в список 100 самых влиятельных людей 2025 года по версии журнала Time в разделе «Художники» вместе с такими людьми, как Эд Ширан и Рашида Джонс.
Напомним, вчера на саммите Time100 выступила Меган Маркл, а вот на красной дорожке герцогиня Сассекская замечена не была.