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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
286
Время на прочтение
1 мин

В черном платье и с золотым колье на шее: Скарлетт Йоханссон посетила церемонию в Нью-Йорке

Актриса Скарлетт Йоханссон посетила гала-вечер Time100, посвященный 100 самым влиятельным людям мира, в джаз-холле имени Фредерика П.Роуза в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт блистала в черном платье с драпировкой на талии и небольшим вырезом на груди. На шее у нее было золотое колье, дополненное цепочкой, золотые серьги в ушах и несколько колец на пальцах.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Йоханссон сделала выразительный макияж в бронзово-коричневых оттенках и красный маникюр, а волосы собрала в тугой пучок.

Скарлетт Йоханссон вошла в список 100 самых влиятельных людей 2025 года по версии журнала Time в разделе «Художники» вместе с такими людьми, как Эд Ширан и Рашида Джонс.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Напомним, вчера на саммите Time100 выступила Меган Маркл, а вот на красной дорожке герцогиня Сассекская замечена не была.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
286
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