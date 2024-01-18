В черном платье и с золотыми украшениями: Холли Берри вместе с первой леди выступила на мероприятии

57-летняя актриса выступила с докладом на тему женского здоровья.

Холли Берри вместе с первой леди США Джилл Байден посетила Нейропсихиатрический институт в Иллинойском университете Чикаго. Они приняли участие в круглом столе, где обсуждали важность исследований здоровья женщин. Актриса выступила там с докладом.

Холли Берри / Фото: Associated Press

Холли Берри / Фото: Associated Press

Холли выбрала для своего появления сдержанный лук. На ней было черное трикотажное длинное платье с разрезами по бокам, которое дополнила интересным черным кожаным поясом и черными сапогами на шпильках.

Холли Берри / Фото: Associated Press

Берри сделала прическу с локонами, легкий макияж, шею украсила золотой цепочкой с подвеской, а руки – широкими золотыми кольцами.

Холли Берри / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден предстала на мероприятии в нежно-розовом ансамбле.

Холли Берри и Джилл Байден / Фото: Associated Press

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