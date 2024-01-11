В черном платье и с золотыми украшениями: Рози Хантингтон-Уайтли вышла в свет с бойфрендом

36-летняя модель выглядела роскошно в черном полупрозрачном платье из коллекции Alaïa сезона весна-лето 2024, которое идеально сидело на ее фигуре.

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

Свой образ модель дополнила золотым металлическим поясом, обула черные кожаные туфли с открытыми носами на каблуках, сделала насыщенный макияж в теплых оттенках и собрала длинные белокурые волосы в высокий хвост. В ушах у звезды было несколько золотых серьг, а маникюр она сделала белого цвета. Также надела несколько колец, в том числе и с крупным бриллиантом огранки "груша".

Джейсон согласовал свой образ с Рози, выбрав полностью черный ансамбль с водолазкой и бархатным пиджаком. Когда пара позировала на дорожке, мужчина не сводил взгляд со своей возлюбленной.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

В боевике режиссера Дэвида Эйера Стэтхэм играет героического пчеловода, который также является бывшим сотрудником секретной организации, известной как "Пчеловоды".

Напомним, недавно мы показывали, как Рози с семьей отдыхала в Таиланде. Хантингтон-Уайтли показывала своим подписчикам в Instagram, как занималась спортом даже находясь в отпуске.

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

Читайте также: