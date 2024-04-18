В черном платье и таби на каблуках: Зои Салдана на биеннале в Венеции

Ее наряд был из нашумевшей коллекции Джона Гальяно.

Звезда "Аватара" и "Стражей галактики" посетила мероприятие в Венеции Fondazione Cini, Isola Di San Giorgio во время 60-го биеннале "Искусство 2024". Перед камерами она появилась в черном платье-футляре со складками и декором от Maison Margiela.

Дополняли наряд звезды оверсайз жакет со светлой подкладкой, широкими плечами и воротом, а также небольшой клатч в руке. Обула Зои знамению пару туфель от этого бренда - черные таби на каблуках. Эти туфли характерны разделенными пальцами.

Макияж у Салданы был лаконичный, как и прическа.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

Также это мероприятие посетила актриса Сальма Хайек с мужем-миллиардером Франсуа-Анри Пино и его дочерью от предыдущего брака - 23-летней Матильдой.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

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