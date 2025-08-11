- Дата публикации
В черном платье и вьетнамках: Дженнифер Энистон запечатлели папарацци в Нью-Йорке
Голливудская актриса Дженнифер Энистон недавно попала под прицел папарацци во время прогулки в районе Трайбека, в Нью-Йорке.
56-летняя актриса появилась перед камерами в черном платье длины миди и черных вьетнамках, через плече у нее была маленькая плетенная сумка бежевого цвета, а на лице легкий дневной макияж. Волосы Энистон распустила, а у нее на запястье было несколько золотых браслетов. У звезды был светлый маникюр и педикюр.
Также на днях Дженнифер запечатлели в объективы папарацци на Манхэттене в Нью-Йорке. Актриса пыталась избежать внимания папарацци и прикрыла лицо шляпой и солнцезащитными очками. Она носила черную майку и бежевые брюки, а обута была в кожаные коричневые вьетнамки.